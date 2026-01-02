Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi
Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci getirildi.
Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci getirildi.
Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda seçimlere Deveci'nin hazırladığı listeyle gidildi.
Tek aday olarak seçime giren Deveci, yeniden başkanlığa seçildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.