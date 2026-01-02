Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi

        Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:09 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:09
        Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci seçildi
        Tarsus Kunduracılar Odası Başkanlığına yeniden Ersin Deveci getirildi.

        Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda seçimlere Deveci'nin hazırladığı listeyle gidildi.

        Tek aday olarak seçime giren Deveci, yeniden başkanlığa seçildi.

