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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:03
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince takibe alındı.

        Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram esrar, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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