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        Erdemli'de dolu etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım ürünleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:56
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        Erdemli'de dolu etkili oldu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım ürünleri zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, açıkta sebze üretilen Güneyli, Harfilli, Yağda, Elbeyli, Albeyli mahallelerinde sağanağın ardından dolu etkili oldu.

        Bazı tarım ürünlerinin zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışması yapılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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