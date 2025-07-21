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        Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Özdoğan'a ziyaret

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:20
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        Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Özdoğan'a ziyaret
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        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a ziyarette bulundu.

        Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye atanan Özdoğan'a yeni görevinde başarı diledi.

        Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, basın mensuplarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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