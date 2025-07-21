Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Özdoğan'a ziyaret
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a ziyarette bulundu.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye atanan Özdoğan'a yeni görevinde başarı diledi.
Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, basın mensuplarına teşekkür etti.
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