Erdemli'de atık malzemelerden tasarlanan figürler yeşil alanlarda sergileniyor

Erdemli Belediyesi ekiplerince atık malzemeler kullanılarak tasarlanan figürler, park ve bahçelerde sergileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, atık malzemeleri çevreyi güzelleştirmek için kullanıyor.

Eski tabela ve kullanılmayan salıncak gibi malzemelerden tasarlanan figürler, park ve bahçelere yerleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, uygulamanın hem çevreci olduğunu hem de ilçenin estetiğine katkı sağladığını belirtti.