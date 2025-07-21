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        Erdemli'de atık malzemelerden tasarlanan figürler yeşil alanlarda sergileniyor

        Erdemli Belediyesi ekiplerince atık malzemeler kullanılarak tasarlanan figürler, park ve bahçelerde sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:38
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        Erdemli'de atık malzemelerden tasarlanan figürler yeşil alanlarda sergileniyor
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        Erdemli Belediyesi ekiplerince atık malzemeler kullanılarak tasarlanan figürler, park ve bahçelerde sergileniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, atık malzemeleri çevreyi güzelleştirmek için kullanıyor.

        Eski tabela ve kullanılmayan salıncak gibi malzemelerden tasarlanan figürler, park ve bahçelere yerleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, uygulamanın hem çevreci olduğunu hem de ilçenin estetiğine katkı sağladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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