Mersin'de uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.Ş'nin kullandığı 33 DY 060 plakalı otomobil, Aslanlı ve Hüsametli mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yolun yaklaşık 20 metre altındaki uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar A.Ş, F.Y, S.A, E.A. ve E.E.Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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