Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.Ş'nin kullandığı 33 DY 060 plakalı otomobil, Aslanlı ve Hüsametli mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, yolun yaklaşık 20 metre altındaki uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar A.Ş, F.Y, S.A, E.A. ve E.E.Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Benzer Haberler

        Erdemli'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Erdemli'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Özdoğan'a z...
        Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Özdoğan'a z...
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal görevine başladı
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal görevine başladı
        Mersin'de yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Mersin'de yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
        Tarsus'ta 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tarsus'ta 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi