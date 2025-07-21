Anamur Kaymakamı Kemal Duru gazilerle bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anamur Temsilciliğine ziyarette bulundu.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anamur Temsilciliğine ziyarette bulundu.
Duru, dernekte bir araya geldiği gazilerle sohbet etti.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihteki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Duru, "Gazilerimiz, bu kutlu mücadelenin yaşayan tanıklarıdır. Gösterdikleri kahramanlık, milletimizin hafızasında daima yer alacaktır." ifadesini kullandı.
Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.
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