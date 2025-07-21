Anamur Kaymakamı Kemal Duru gazilerle bir araya geldi

Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihteki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Duru, "Gazilerimiz, bu kutlu mücadelenin yaşayan tanıklarıdır. Gösterdikleri kahramanlık, milletimizin hafızasında daima yer alacaktır." ifadesini kullandı.

Duru, dernekte bir araya geldiği gazilerle sohbet etti.

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