Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal görevine başladı
Mersin'in Gülnar ilçesine atanan Kaymakam İsmail Şanal görevine başladı.
Mersin'in Gülnar ilçesine atanan Kaymakam İsmail Şanal görevine başladı.
Eskişehir Beylikova Kaymakamlığının ardından Gülnar'da görevlendirilen Şanal, ilçeye geldi.
Şanal, yeni görevine başladı.
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