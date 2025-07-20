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        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:57
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        Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda Sabah Kaplan'ın (77) kullandığı 33 AVU 771 plakalı motosiklet ile Seyhan Ş. (39) idaresindeki 33 NAV 69 plakalı kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosikletteki Emel Kaplan'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücü Sabah Kaplan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

        Seyhan Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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