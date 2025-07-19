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        Mersin'de drift yapan sürücüye 46 bin TL para cezası

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:50
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        Mersin'de drift yapan sürücüye 46 bin TL para cezası
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü B.H.'ye 46 bin 392 TL trafik cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

        Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan otomobilin sürücüsünün B.H. olduğu belirlendi. Sürücü, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.H.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi ya da kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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