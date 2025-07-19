Mersin Spor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Mersin ekibi, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Mersin Spor, geçen sezon Karşıyaka'da forma giyen kısa forvet Ege Tırpancı, uzun forvet Hakan Sayılı ve Manisa Basket oyuncularından şutör gard Leon Harun Apaydın'ı transfer etti.
Mersin ekibi, son olarak Çin ekibi Ningbo Rockets'ten ABD'li kısa forvet Ronald March ile de anlaşmaya vardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.