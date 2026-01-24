Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        "Narenciye Mevsimi" sergisi, Mersin'de sanatseverlerle buluştu

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen özel eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Mersin'de sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:55
        "Narenciye Mevsimi" sergisi, Mersin'de sanatseverlerle buluştu
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen özel eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Mersin'de sanatseverlerle buluştu.

        "Narenciye Mevsimi" başlıklı seçki, İş Bankası Pozcu Şubesi'nde ziyarete açıldı.

        Seçkide, Nurettin Ergüven, İbrahim Çallı, Ercümend Kalmık, Numan Pura, Cevdet Bilgişin, Hasan Vecih Bereketoğlu, Ziya Keseroğlu, Ali Karsan, İlhami Demirci, Naciye İzbul ve Ayhan Dürrüoğlu'nun arasında olduğu Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer aldı.

        - "Eserleri doğdukları toprakta, o yörenin sanatsever halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz"

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ, "İş Sanat çatısı altında bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programları kapsamında, Anadolu'da bulunan farklı ilçelere hafta sonuna özel bir şekilde tematik pop-up sergiler götürüyoruz. O yöreye uygun eserler seçerek tematik sergiler oluşturuyoruz. Bu öğrenme programları kapsamında hem hocalarımız bize eserlerle ilgili bilgilendirme yapıyor hem de gördüğünüz üzere çocuk atölyeleri de yapıyoruz." dedi.

        Oluşturulmaya 1940'lı yıllarda başlatılan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nun Anadolu'ya taşınmasının arka planına dair de açıklamalarda bulunan Atlığ, şöyle devam etti:

        "O dönemde 'Yurt Gezileri' kapsamında pek çok Türk sanatçımız Anadolu'da çeşitli yörelere giderek oradaki yerel kültürü resimlerine aktardı. Pek çok eser o dönem banka koleksiyonuna girdikten sonra bu şubelerde sergilendi. Biz de bundan ilham alarak aslında bu eserleri doğdukları toprakta, o yörenin sanatsever halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

        Atlığ, banka bünyesinde 1000'den fazla sanatçının 2 bin 800'ü aşkın eserinin bulunduğunu belirterek, "Bu çok büyük bir koleksiyon ve hepsini müzemizde sergileme imkanımız bulunmuyor. 'Anadolu Sergileri' projesi ile beraber el verdiğince koleksiyonumuzdaki eserleri paylaşmış oluyoruz." diye konuştu.

        - "İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki deneyimin minik bir versiyonu buraya taşındı"

        Sergi açılışı kapsamında konuşma yapan sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ise "Mersin dediğimiz zaman aklımıza narenciye gelir. Burada gördüğünüz resimler natürmort, yani ölü doğa. Oysa Türk ressamları, ölü doğayı, canlı doğaya çeviriyor. Burada yaşayan, canlı bir doğadan bahsediyoruz. Türkiye'deki ressamlar bereketi seviyorlar, enerjiyi seviyorlar." görüşlerini paylaştı.

        Seçkinin özel bir yanı olduğunu vurgulayan Köksal, "İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki deneyimin minik bir versiyonu buraya taşındı. Türk modern sanat tarihinin okunabileceği bir seçki. 'Buradaki eserleri gören ziyaretçi ne hissedecek' diye konuştuk. Ben şöyle bir yorum yaptım, 'Manava gittiği zaman portakala, narenciyeye başka türlü bakacak. Bir portakalı yemenin ne kadar farklı bir şey olduğunu ve ne kadar bu bölgeyle özdeşleştiğini görecek' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        "Narenciye Mevsimi" sergisi, yarın da İş Bankası Pozcu Şubesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

        - Projenin şubat ayındaki durağı Lüleburgaz olacak

        İbrahim Çallı'nın eserlerini Denizli'nin Çal ilçesinde ziyaretçilerle buluşturan seçkiyle başlayan "Anadolu Sergileri" projesi kapsamında "Hocalar ve Öğrenciler" (Milas), "Mavinin İzinde" (Gelibolu), "Büyük Zafer" (Kocatepe), "Aşina Yüzler" (Antakya), "Çarşı-Pazar" (Midyat), "Ege Havası" (Edremit) ve "Mavinin Sırları" (İznik) sergileri ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

        Yaklaşık 4 bini aşkın sanatseverle buluşan projenin şubat ayındaki durağı ise Türkiye İş Bankası Lüleburgaz Şubesi olacak.

