Mersin'de firari 20 hükümlü ve 61 şüpheli yakalandı

Ekiplerin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

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