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        Mersin'de firari 20 hükümlü ve 61 şüpheli yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:57
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        Mersin'de firari 20 hükümlü ve 61 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekiplerin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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