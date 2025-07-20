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        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlandı

        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:21
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        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlandı
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        Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

        Törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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