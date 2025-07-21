Mersin'de yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sahil bandı, yürüyüş ve park alanlarında motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

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