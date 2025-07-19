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        Mersin'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:02
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        Mersin'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Tömük Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsünün drift yaparak hem kendi hem de diğer araç kullanıcılarının ve yayaların hayatını tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, plakası tespit edilen aracın B.H’ye ait olduğu belirlendi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen B.H’nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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