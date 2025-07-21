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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:45
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlarda 1531 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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