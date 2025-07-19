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        Mersin'de sağanak, sel ve taşkına yol açtı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:25
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        Mersin'de sağanak, sel ve taşkına yol açtı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele ve taşkınlara neden oldu.

        Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun, Harfilli, Güneyli ve Küstülü Mahallelerinde yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Sorgun Mahallesi’nden geçen İsken Deresi taştı. Taşkınla birlikte dere kenarındaki tarım arazileri ve bahçelerde hasar meydana geldi. Sel sularının dere yatağını tamamen kapladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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