Mersin'de "Girişimci Kadınlar Limanı" projesi tanıtıldı

Mersin'de iş kurmak isteyen kadınlara yönelik başlatılan "Girişimci Kadınlar Limanı" projesinin tanıtımı yapıldı.

Girişimci İş Kadınları Derneğince (GİŞKAD) yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Üniversitesi Girişim Limanı işbirliğinde hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Mersin Tenis Kulübü'nde düzenlendi.

GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, programdaki konuşmasında, kadınların üretimde, ticarette ve girişimcilikte daha güçlü olabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Beydağı, şöyle konuştu:

"Bu projede 18-45 yaş aralığındaki kadınları hedef konumuna aldık. Kadınlarımıza girişimcilik eğitimleri vereceğiz. 50 kadınımızı da mentörlük desteği vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu projemizde yarışmalar düzenleyip dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Arkasında da bu projeleri melek yatırımcılarla buluşturmayı amaçlıyoruz."