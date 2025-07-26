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        Akdeniz'de izinsiz ve kaçak yapılar yıkılıyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz ve kaçak inşa edilen yapıların yıkımına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:54
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        Akdeniz'de izinsiz ve kaçak yapılar yıkılıyor
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz ve kaçak inşa edilen yapıların yıkımına devam edildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, yeşil alan, park ve hazine arazilerindeki kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürdü.

        Bu kapsamda, Karaduvar Mahallesi'ndeki Sardalye Parkı'na izinsiz inşa edilen yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

        Ekipler, Çilek Mahallesi'nde yeşil alanı işgal eden kaçak yapının da yıkımını gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapıların tahliyesi ve yıkımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu alanlar vatandaşlarımızındır. İşgallere son vererek tekrar halkın kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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