Akdeniz'de izinsiz ve kaçak yapılar yıkılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapıların tahliyesi ve yıkımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu alanlar vatandaşlarımızındır. İşgallere son vererek tekrar halkın kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipler, Çilek Mahallesi'nde yeşil alanı işgal eden kaçak yapının da yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, yeşil alan, park ve hazine arazilerindeki kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürdü.

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