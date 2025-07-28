Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mustafa A. (21) idaresindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun batı gişelerindeki bağlantı yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mustafa A. ve yanındaki M.A (15), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan Mustafa A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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