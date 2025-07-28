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        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:05
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        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa A. (21) idaresindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun batı gişelerindeki bağlantı yolunda refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Mustafa A. ve yanındaki M.A (15), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınanlardan Mustafa A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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