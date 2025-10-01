Farklı şehirlerde 20 hırsızlık olayına karışan 3 zanlı Mersin'de yakalandı

Zanlıların üst aramasında, çalıntı ziynet eşyaları ve adreslere girmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, adresten çıkış anları güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlıların C.G, M.A. ve K.Y. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.