Farklı şehirlerde 20 hırsızlık olayına karışan 3 zanlı Mersin'de yakalandı
Mersin'de, 6 kentteki ikametlerde 20 hırsızlık olayına karıştıklarını tespit edilen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, adresten çıkış anları güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlıların C.G, M.A. ve K.Y. olduğunu belirledi.
Farklı tarihlerde 6 şehirde yüzlerini gizleyerek 20 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlılar, fiziki takip sonucu bir minibüste gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında, çalıntı ziynet eşyaları ve adreslere girmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
