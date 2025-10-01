Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:51
        Mersin'de ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        T.D'nin kullandığı 33 ZK 208 plakalı hafif ticari araç, Tekmen Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücünün yanındaki H.D. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

