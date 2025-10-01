Mersin'de ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
T.D'nin kullandığı 33 ZK 208 plakalı hafif ticari araç, Tekmen Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücünün yanındaki H.D. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
