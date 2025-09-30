Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de düşen asansördeki kadın yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 22:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:51
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de düşen asansördeki kadın yaşamını yitirdi
        Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

        Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı.

        Daha sonra asansörün -1. kata düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bu sırada, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığına getirildi.

        Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga tedavisinin ardından eşinin cenazesine koltuk değnekleriyle geldi.

        Cenazeye Kıyga'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Pelin Yaşot Kıyga'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

        - Kaymakamlıktan açıklama

        Tarsus Kaymakamlığından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bir sitede saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

