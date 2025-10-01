Mersin'de tartıştıkları kişilerin otomobillerine zarar veren 5 şüpheli yakalandı

Olaya karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayın ardından bazı zanlılar, tartıştıkları kişilerin park halindeki 2 otomobiline sopa ve demirle vurarak zarar verdi.

Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

