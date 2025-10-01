Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tartıştıkları kişilerin otomobillerine zarar veren 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştıkları kişilerin 2 otomobiline zarar vermeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:31
        Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın ardından bazı zanlılar, tartıştıkları kişilerin park halindeki 2 otomobiline sopa ve demirle vurarak zarar verdi.

        Çevreden aldıkları eşyalarla da araçlara saldıran grup, 3 kişiyi darbetti.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.

        Olaya karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin park halindeki 2 otomobile zarar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

