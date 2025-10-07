Mersin'de "Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı" yapıldı

Mersin'de, "Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı" düzenlendi.

Erdemli ilçesindeki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yapılan 30. yıl kazılarının ardından Mersin Arkeoloji Müzesi'nde çalıştay organize edildi.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu, çalıştayın açılışında, kazı çalışmalarından elde ettikleri sonuçları paylaşmak istediklerini söyledi.

Kızılarslanoğlu, "Bu tür çalıştaylar kıymetli. Kazı çalışmalarımızı uluslararası düzeye ulaştırmak istiyoruz. Farklı ülkelerden ekipler gelecek. İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu çalışmalara dahil olacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arkeologu İpek Sahar da Türkiye'nin kültür varlıkları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.