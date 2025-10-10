Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği protokol imzaladı

        Gülnar Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.

        Giriş: 10.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:25
        Gülnar Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği protokol imzaladı
        Gülnar Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında sendika üyeleri ve aileleri belediyeye ait Gülnar Yörük Sofrası'ndan yüzde 15 indirim alma imkanı elde etti.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini ve ilçe halkının refahını artıracak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

        Eğitim Bir-Sen Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Elmas da üyelerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunan bu tür işbirlikleri önemsediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

