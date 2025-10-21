Gülnar Kaymakamı Şanal ve Belediye Başkanı Önge muhtarlarla buluştu

Konuşmaların ardından Şanal ve Önge, muhtarlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Önge de tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirten Şanal, "İstişare kurarak mahallelerimize en güzel hizmeti vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaymakam Şanal, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, davete katılan muhtarlara teşekkür etti.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, muhtarlarla bir araya geldi.

