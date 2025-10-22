Mersin'de park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün ihbar üzerine Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giden ekiplerin, 5 aracın yandığını tespit ettiği belirtildi.

