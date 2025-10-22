Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün ihbar üzerine Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giden ekiplerin, 5 aracın yandığını tespit ettiği belirtildi.

        Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Çimsa ÇBK Mersin – Casademont Zaragoza: 72-79
        Çimsa ÇBK Mersin – Casademont Zaragoza: 72-79
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı
        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı
        Mersin'de deniz kıyısına atılan giysi ve tekstil atıkları iş makineleriyle...
        Mersin'de deniz kıyısına atılan giysi ve tekstil atıkları iş makineleriyle...
        Mersin'de 2. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı açıldı
        Mersin'de 2. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı açıldı
        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı