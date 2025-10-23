Silifke ilçesinde okul servisleri denetlendi

Eroğlu, eğitim öğretim yılında düzenli denetimler yapacaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin servis araçlarında güvenli şekilde taşınmalarına yönelik gerekli kontrolleri yaptık. Sürücülere trafik kurallarına uyulması ve öğrenci güvenliğinin öncelikli olması konusunda hatırlatmalarda bulunduk." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve Şube Müdürü Bülent Akşahin'in katıldığı denetimde, okul servislerinin güvenlik, temizlik ve uygunluk şartları incelendi.

