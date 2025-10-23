Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke ilçesinde okul servisleri denetlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke ilçesinde okul servisleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve Şube Müdürü Bülent Akşahin'in katıldığı denetimde, okul servislerinin güvenlik, temizlik ve uygunluk şartları incelendi.

        Denetimde sürücülere uyarılarda bulunuldu.

        Eroğlu, eğitim öğretim yılında düzenli denetimler yapacaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin servis araçlarında güvenli şekilde taşınmalarına yönelik gerekli kontrolleri yaptık. Sürücülere trafik kurallarına uyulması ve öğrenci güvenliğinin öncelikli olması konusunda hatırlatmalarda bulunduk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı; o anlar kask kamerasında
        Ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı; o anlar kask kamerasında
        Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        Mersin'de kum zambaklarının yetiştiği sahile uyarı tabelası konuldu
        Mersin'de kum zambaklarının yetiştiği sahile uyarı tabelası konuldu
        İsmail, DHA'nın haberi sonrası hayali, akülü sandalyeye kavuştu
        İsmail, DHA'nın haberi sonrası hayali, akülü sandalyeye kavuştu
        İsmail, DHA'nın haberi sonrası hayali akülü sandalyeye kavuştu
        İsmail, DHA'nın haberi sonrası hayali akülü sandalyeye kavuştu