Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:56
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, birinci derece sit alanında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı. Çalışmada, 10 sikke, 7 madeni para, dedektör ve kürek ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından şüpheli sınır dışı edildi.

        Ele geçirilenler sikke ve madeni paralar, incelenmesi için Silifke Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

