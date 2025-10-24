Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, muhtarlarla buluştu

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Orhan, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların yerel yönetimlerle halk arasındaki güçlü bağın temelini oluşturduğunu söyledi.

Muhtarları desteklemeye devam edeceklerini belirten Orhan "Bir araya gelmek başlangıç, birlikte hareket etmek başarıyı getirir. Mut'ta her zaman muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle olduk. İlçemizin her mahallesine hizmetin ulaşması için birlikte çalışıyoruz ve bundan sonra da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa muhtarların aileleri ve kooperatif başkanları da katıldı.