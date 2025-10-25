Mersin'de "Uluslararası Extrability Festivali" yapıldı

Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında "Uluslararası Extrability Festivali" düzenlendi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un destekleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında gerçekleştirildi.

Stantlarda çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde, müzik dinletileri sunuldu.

Etkinlikler kapsamında bazı katılımcılara görme engelli bireylerin yaşadıklarını hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı.

Göz bantlarını takan katılımcılar yürümeye ve çeşitli el işlerini yapmaya çalıştı.

Festivalde engelli bireylerin de yer aldığı yelken yarışları düzenlendi.

Ruhun Yelkenleri Projesi Direktörü Oleg Kolpashchikov, gazetecilere, engelli bireylere yardımcı olmak ve onları daha aktif yaşam sürmeye teşvik etmek istediklerini belirtti.

Engelli ve engelsiz bireylere yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kolpashchikov, "Biz 2013'ten beri ekstra güç felsefesini kullanıyoruz. Engeller sayesinde bu insanlar kendilerindeki ekstra yetkinlikleri geliştiriyorlar. Bu felsefe kapsamında şunu düşünüyoruz, engelli bireylerin ekstra güçleri var. Onlar da bu güçleri sayesinde diğer insanlara yardımcı olabilirler." diye konuştu.