        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:02
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şener, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlı duruşunun, inancının ve azminin en büyük simgesi olduğunu kaydeden Şener, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, bizlere özgür bir ülke ve aydınlık bir gelecek armağan etmiştir. Cumhuriyet'imizi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak hepimizin en temel görevidir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daima güçlü kalmasını temenni ediyorum."​​​​​​​

