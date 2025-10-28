Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Giriş: 28.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:48
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Şanal, mesajında, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur, coşku ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucu felsefesi doğrultusunda, bilim, sanayi, teknoloji, eğitim ve demokraside daha ileriye taşımak, birlik ve beraberliğimizi her daim korumaktır. Gülnar olarak, bu mirasa sahip çıkma bilinciyle, ilçemizi daha yaşanabilir ve kalkınmış bir geleceğe taşıma gayretinde olacağız. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

