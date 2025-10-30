Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu "Kızılay Haftası"nı kutladı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, "Kızılay Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, "Kızılay Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın, savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.
Kızılayın, milletin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün tezahürü olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin yüz akı Kızılay kurumumuz, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Bu kutsal görevi yerine getiren Türk Kızılayın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.