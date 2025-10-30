Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu "Kızılay Haftası"nı kutladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, "Kızılay Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın, savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.

Kızılayın, milletin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün tezahürü olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yüz akı Kızılay kurumumuz, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Bu kutsal görevi yerine getiren Türk Kızılayın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım."