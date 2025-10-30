Mersin'de aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.Y'yi yakaladı.
Çalışma kapsamında, "uyuşturucu ticareti" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü de gözaltına alındı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
