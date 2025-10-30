Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde otomobilin tarım işçilerini taşıyan midibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 30.10.2025 - 16:23 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:23
        Demirözü Mahallesi'nde dün 12 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli'nin (54) cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Mut ilçesine götürülen cenazeler için Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Üç kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Gülnar ilçesinde dün tarım işçilerini taşıyan Avni A. idaresindeki midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpışmış, kazada otomobildeki 3 kişi ölmüş, midibüsteki 12 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

