Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan A.M'nin ilçede olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
