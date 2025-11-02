Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?

        Benzer Haberler

        MSK Basketbol Akademi kapılarını açılıyor
        MSK Basketbol Akademi kapılarını açılıyor
        Mersin'de, çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme (2...
        Mersin'de, çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme (2...
        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama...
        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama...
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de sürüyor
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de sürüyor
        Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı sürüyor
        Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı sürüyor
        Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Mersin'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı