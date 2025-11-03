Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 18. kez verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne şair ve yazar Ahmet Ümit layık görüldü.

        Giriş: 03.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:48
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek
        MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.

        Açıklamada, kurul tarafından ödülün Ümit'e verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

        Şair ve yazar Ümit'e ödülü, 7 Kasım'da düzenlenecek törende verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

