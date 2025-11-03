Mersin Kenti Edebiyat Ödülü şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 18. kez verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne şair ve yazar Ahmet Ümit layık görüldü.
MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, kurul tarafından ödülün Ümit'e verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Şair ve yazar Ümit'e ödülü, 7 Kasım'da düzenlenecek törende verilecek.
