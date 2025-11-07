Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen 30 sera zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 02:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen 30 sera zarar gördü.

        Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

        Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede Bozyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

        Ekipler, seralarda yaptığı inceleme sonrasında ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

        Çalışma kapsamında toplam 30 seranın zarar gördüğü tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi aç...
        Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi aç...
        Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı
        Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı
        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Kendisini döven kişinin olay öncesi babasını tartakladığı ortaya çıkan ecza...
        Kendisini döven kişinin olay öncesi babasını tartakladığı ortaya çıkan ecza...