Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yeni Hal Yasası görüşüldü

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) sektör paydaşlarının katılımıyla yeni Hal Yasası görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yeni Hal Yasası görüşüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) sektör paydaşlarının katılımıyla yeni Hal Yasası görüşüldü.

        MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve ilgililerin katılımıyla yeni Hal Yasası'nın şekillendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Hazırlanan ortak raporun paylaşıldığı toplantıda, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün çalışma alanına giren konulardaki talepler de görüşüldü.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, yeni Hal Yasası ile hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyarak hal dışında faaliyet gösteren tüccarların kontrol altına alınmasını hedeflediklerini belirtti.

        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da üretici ve tüketicinin eş zamanlı korunması gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi aç...
        Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi aç...
        Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı
        Akkuyu Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı
        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
        GÜNCELLEME - Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
        GÜNCELLEME - Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor