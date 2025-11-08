Mersin'de refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hasan K. idaresindeki 33 ABR 139 plakalı otomobil, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Selman H, Ahmet T. ve Durhasan H. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Selman H. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
