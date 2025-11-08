Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:40
        Mersin'de refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Mersin'in Silifke ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hasan K. idaresindeki 33 ABR 139 plakalı otomobil, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile otomobildeki Selman H, Ahmet T. ve Durhasan H. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Selman H. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

