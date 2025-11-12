Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Bağcı açılışa hazırlanan Anamur Adalet Sarayı'nı inceledi

        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, yapımının tamamlanmasıyla açılışa hazırlanan Anamur Adalet Sarayı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:49
        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Bağcı açılışa hazırlanan Anamur Adalet Sarayı'nı inceledi
        Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, yapımının tamamlanmasıyla açılışa hazırlanan Anamur Adalet Sarayı'nda incelemede bulundu.

        Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selami Bilgin'in eşlik ettiği Bağcı, yeni binayı inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bağcı, programı kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

        Yeni hizmet binasının Adalet Teşkilatı'na ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Bağcı, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziyarette şeref defterini imzalayan Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni adliye binasının hizmete girmesi vesilesiyle düzenlenecek törenden kısa süre önce ziyaret etme imkanı bulduğum Anamur Adliyesi'nde olmaktan büyük mutluluk duydum. Tüm adliye çalışanlarına başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Adliye binasının yapımında emeği geçen Cumhuriyet Başsavcı'mız Sayın Tanju Çatlı'ya da özellikle teşekkür eder, başarılarının devamını temenni ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

