Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zirai alandan muz seralarına sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkıp muz seralarına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zirai alandan muz seralarına sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkıp muz seralarına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler alanın yanındaki 2 muz serasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zirai alan ve seralarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da çıkan yangın seralara zarar verdi
        Bozyazı'da çıkan yangın seralara zarar verdi
        Mersin'de öğrenciler için evde eğitim takibi başladı
        Mersin'de öğrenciler için evde eğitim takibi başladı
        Mersin'de emekliler Tarsus'un güzelliklerinde buluştu
        Mersin'de emekliler Tarsus'un güzelliklerinde buluştu
        Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
        Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
        Mersin'de KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Mersin'de KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı
        KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı