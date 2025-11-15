Mersin'de zirai alandan muz seralarına sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkıp muz seralarına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler alanın yanındaki 2 muz serasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zirai alan ve seralarda hasar oluştu.
