        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Mersin'de organize edilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ile tutukluların atölyelerde tasarladıkları ürünler sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:11 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:11
        Mersin'de organize edilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ile tutukluların atölyelerde tasarladıkları ürünler sergileniyor.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Özgecan Aslan Meydanı'nda dün açılan fuarda, 60 farklı ceza infaz kurumunun 100 standı yer alıyor.

        Stantlarda, mesleki eğitim programları kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından atölyelerde tasarlanan tekstilden el sanatlarına, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün sergileniyor.

        Fuarı gezen ziyaretçiler, ürünleri inceleyip bilgi alıyor.

        Hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, mevcut mesleklerini geliştirmeleri, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmalarının amaçlandığı fuar, 18 Kasım'a kadar 11.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

