Mersin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Mersin'de organize edilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ile tutukluların atölyelerde tasarladıkları ürünler sergileniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Özgecan Aslan Meydanı'nda dün açılan fuarda, 60 farklı ceza infaz kurumunun 100 standı yer alıyor.

Stantlarda, mesleki eğitim programları kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından atölyelerde tasarlanan tekstilden el sanatlarına, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün sergileniyor.

Fuarı gezen ziyaretçiler, ürünleri inceleyip bilgi alıyor.

Hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, mevcut mesleklerini geliştirmeleri, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmalarının amaçlandığı fuar, 18 Kasım'a kadar 11.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek.