        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "İŞKUR Gençlik Programı"ndan 2 bin 896 öğrenci yararlanacak

        Mersin'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2 bin 896 üniversite öğrencisi yararlanacak.

        Giriş: 17.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:51
        Mersin'de "İŞKUR Gençlik Programı"ndan 2 bin 896 öğrenci yararlanacak
        Mersin'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2 bin 896 üniversite öğrencisi yararlanacak.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile İŞKUR işbirliğinde yürütülen projenin açılış programı, MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Vali Atilla Toros, etkinlikteki konuşmasında, programın üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlayan basamak olduğunu söyledi.

        Eğitimini sürdüren gençlerin program sayesinde mesleki tecrübe kazanıp gelir elde edebildiğini belirten Toros, öğrencilere şöyle hitap etti:

        "Bu programla sizlere sadece bir kapı açmıyor, vizyon kazandırıyoruz. Çalışma hayatına hazırlanmanız için güçlü bir imkan sunuyoruz. Bu programda hem öğrenme hem de üretme sürecinde yer alacaksınız. İş hayatının mantığını mezun olmadan kavrayacak, hangi bölümdeyseniz o alanın sahasında olacaksınız. Bu yıl ilimize tahsis edilen kaynak 291 milyon liraya, destekten yararlanan öğrenci sayısı da 2 bin 896'ya çıkarıldı."

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da programın geçen yıl olduğu gibi bu sene de ilgi gördüğünü anlattı.

        Gençlerin gelişimine önem verdiklerini dile getiren Yaşar, "İŞKUR öncülüğünde yürütülen bu değerli girişim, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu olarak gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmeyi, onları iş gücü piyasasına daha hazırlıklı ve rekabetçi bir biçimde kazandırmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

        İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın da gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla hayata geçirilen programın 30 Haziran 2026'a kadar süreceğini kaydetti.

        Konuşmalar ardından öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

