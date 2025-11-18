Akdeniz ilçesinde sokaktaki yollarda yenileme çalışmaları sürdü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların ulaşımda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldıran hizmetlere devam edeceklerini belirterek, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden çalışacaklarını kaydetti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda kilit taşı, karo, bordür, yağmur oluğu yenileme ve tadilat işlemi yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sokaklardaki yollarda yenileme ve düzenleme çalışmaları devam etti.

