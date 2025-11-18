Akdeniz ilçesinde sokaktaki yollarda yenileme çalışmaları sürdü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde sokaklardaki yollarda yenileme ve düzenleme çalışmaları devam etti.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda kilit taşı, karo, bordür, yağmur oluğu yenileme ve tadilat işlemi yaptı.
Yıpranmış yolları yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara kasis yerleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların ulaşımda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldıran hizmetlere devam edeceklerini belirterek, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden çalışacaklarını kaydetti.
