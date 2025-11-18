Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz ilçesinde sokaktaki yollarda yenileme çalışmaları sürdü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sokaklardaki yollarda yenileme ve düzenleme çalışmaları devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz ilçesinde sokaktaki yollarda yenileme çalışmaları sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sokaklardaki yollarda yenileme ve düzenleme çalışmaları devam etti.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda kilit taşı, karo, bordür, yağmur oluğu yenileme ve tadilat işlemi yaptı.

        Yıpranmış yolları yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara kasis yerleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların ulaşımda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldıran hizmetlere devam edeceklerini belirterek, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        Mersin'de taksiciyi darbedip bıçaklayan 3 kişi yakalandı
        Mersin'de taksiciyi darbedip bıçaklayan 3 kişi yakalandı
        Tarsus ilçesinde kursiyerlerin yetiştirdiği istiridye mantarları hasat edil...
        Tarsus ilçesinde kursiyerlerin yetiştirdiği istiridye mantarları hasat edil...
        Mersin'de engelli kadının barakaya kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma...
        Mersin'de engelli kadının barakaya kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma...
        Mersin'de 62 yaşındaki taksiciyi bıçaklayıp darp ettiler
        Mersin'de 62 yaşındaki taksiciyi bıçaklayıp darp ettiler
        Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 4'ü hakem 36 gözaltı
        Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 4'ü hakem 36 gözaltı
        Mersin'de taksiciye yumruklu bıçaklı saldırı
        Mersin'de taksiciye yumruklu bıçaklı saldırı