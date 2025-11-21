Mersinli Adil Canıtez 100. yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Adil Canıtez, 100. yaş gününü 9 çocuğu, 15 torunu ve akrabalarıyla kutladı.

Canıtez'in doğum günü dolayısıyla çocukları tarafından bir otelde kutlama programı düzenlendi.

Kendisi için özel hazırlanan ve "Koca Çınar 100 Yaşında" yazılı doğum günü pastasını kesen Canıtez, "Doğum günüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri canı gönülden selamlıyorum. Allah sizleri benim yaşıma ulaştırsın. Bir yaş daha gençleştim." dedi.

Canıtez'in oğlu Durhasan Canıtez de babasının 100. yaş gününü kutladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Doğum gününe katılan Canıtez'in akrabaları ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi.

Adil Canıtez, tebrikleri kabul etti ve torunlarıyla fotoğraf çektirdi.